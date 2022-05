Kutsevõistluse võitja näeb oma tulevikku taluperemehena

Keilast pärit ning praegu Järvamaa kutsehariduskeskuse (JKHK) teisel kursusel õppiv noormees alustas eelmist kooliaastat Keila gümnaasiumi kümnendas klassis, kuid juba kuu ajaga sai talle selgeks, et see, mida ta tegelikult õppida tahab, on põllumajandus. Nii pühkis ta linnatolmu jalgelt ja läks Säreverre põllumajandust õppima.