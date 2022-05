Riigil on praegu kriisivaru kuueks päevaks. Mida me täpselt varuks hoiame?

ASi Eesti Varude Keskus juhatuse liikme Priit Enoki sõnutsi võib kriisioludes hoopis ilmneda, et akuutne probleem ei teki mitte toiduainete olemasoluga, vaid näiteks elektrikatkestus paneb toidutööstused seisma. “Siis on küsimus, kas suudame aidata taastada elektrivarustust kas või generaatoriga, et tööstused ei jääks seisma või et me laos ei laseks külmutatud tooteid ära rikneda.”