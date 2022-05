FOTOD | Eesti-Ukraina loominguline tandem pälvis olulise tunnustuse

Oreškin ütleb, et avamispidu oli eriline, sest peategelased, Ukraina kunstnikud, osalesid avamisel üle veebi ja sealgi pidid nad oma nägu varjama, kuna paljud neist elavad Ukraina okupeeritud aladel, kus aktiviste ja kultuuritegelasi arreteeritakse. On olnud isegi inimeste kadumisjuhtumeid ja piinamisi. „Avamisel kuulsime vaid Ukraina kunstnike hääli ja see oli omamoodi sümboolne, sest loojate sõnum oli ühtne. Praegu on väga oluline olla ärakuulatud. On oluline, et sõnumid Ukrainast jõuaksid kohale ja näitusevormis kunstnike sõnumid Tartu publikuni ka jõuaks.”

Alates 24. maist on tARtu galeriis üleval näitus, kus saab kogeda maale, graafikat, illustratsioone, kollaaži, tänavakunsti, kalligraafiat ja videokunsti, mis väljendavad loojate emotsioone Venemaa sõjategevuse osas Ukrainas. Oreškin tõdeb, et kuna sõjakoldest ei õnnestunud originaalteoseid kätte saada, on näitusel esindatud vaid mõned üksikud originaalid. „Enamus teostest jõudsid meieni digifailidena, mis said kohapeal prinditud lõunditele“.

Näitust kureeris Ukraina kunstnik Victoria, kelle perekonnanime tema turvalisuse pärast enam ei kasutata, tegi näituse organiseerimisel koostööd kaasaegse kunsti festivali „Myceleum“ meeskonnaga. Toimus avatud konkurss, kuhu kandideeris ligi 80 kunstnikku ja neist valiti näitusele 38 looja teosed. Viktoria ütles näituse avamisel läbi videosilla, et Ukraina kunstnikud on omamoodi kangelased, nagu kohalik armeegi, võideldes Ukrainas ja rahvusvaheliseltki täiemahulise sõjategevuse vastu, ainult, et loojate käes pole mitte relvad, vaid pintslid ja pliiatsid.

Kõik tahavad elada

„Kõige suurem väärtus „Päästiku“ näituse avamisel Tartus seisneb minu arvates selles, et Ukraina kunstnikud on saanud hoolimata täiemahulisest sõjategevusest, mis Ukrainas praegu toimub, tegeleda erialase tööga - luues uusi teoseid, viies läbi avatud konkursi ja pannes kokku näituse.” Teine oluline väärtus seisneb tema hinnangul selles, et need kunstikeelde tõlgitud sõjakogemused jõuavad Eesti publikuni, kus meil on võimalik neid turvalises keskkonnas jälgida. „Loodame väga, et ühel hetkel on see taas võimalik Ukrainas ka”, avaldab Oreškin ja kutsub näitusele tulema ning töid ostes Ukraina kunstnikke toetama.

Victoria sedastas, et ennekõike räägib näitus inimeste tahtest elada. „Kuigi esimene sõjapäev ühendas omavahel kõik ukrainlased, on nüüdseks meie teed läinud tavapärasesse rütmi. Meil on sarnased mured, kuid igaüks meist peegeldab neid erinevalt. Iga järgmine päev, mil sõda jätkub, elame me edasi, tunneme rõõmu ja kaotust, armastust ja viha, lüüasaamist ja võitu. Me võitleme jätkuvalt, et siin maailmas elada,“ ütles näituse kuraator Viktoria.

Näitust saab vaadata T-R 12-18 ja L 12-16 ning jääb avatuks kuni 2. juulini 2022