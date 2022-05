Kas suurenevad kiskjakahjustused kujundavad inimeste suhtumist meie kiskjatesse?

Kuigi karude tekitatud registreeritud kahjude arv on viimastel aastatel kasvanud, tuleb silmas pidada, et lisaks tõenäolisele karude arvukuse tõusule viimastel aastatel, on ilmselt kasvanud ka teadlikkus kahjude teatamise ja hüvitise saamise võimalusest. See omakorda võib olla tõstnud kahjuteadete edastamise aktiivsust. Samuti on tõusnud mesilasperede arv, mis Konjunktuuriinstituudi andmetel oli 2008. aastal 24 800 ning 2017. aastal juba 50 000. Lisaks on järjest suurenev karu elupaikadesse (mets ja selle servaalad) loodud mesilate arv. Seega, mitmete erinevate tegurite kaudu on loodud soodsad tingimused karukahjustuste suurenemiseks.