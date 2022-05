Tehnoloogilised lahendused arenevad täisvõimsusel, kas seenior sprindib või lohiseb nendele järele?

Kui seenioril on soov mõnda nutiseadet kasutama hakata, tasub võimaluse korral abi alati küsida enda lähedase käest – olgu selleks laps, lapselaps või mõni muu tuttav. Samuti pakuvad abi erinevad raamatukogud, kus ühe eeskujuna tasub kindlasti välja tuua Tallinna keskraamatukogu. Rohkem teavet seenioritele loodud võimaluste kohta on võimalik leida raamatukogu aadressilt www.keskraamatukogu.ee/seenioridele/

Nii nagu füüsilises maailmas, on ka online-maailmas oluline tegutseda turvaliselt. Selleks, et nutitelefonis või sülearvutis olevale sisule pääseks ligi ainult sina ise, kaitse seadet parooliga. Reeglina saad seda teha märksõnade „seaded“ või „settings“ alt. Seejärel vali sõna „parool“ või „passcode“. Hea parool on kaheksa tähemärki pikk, sisaldab suurt ja väikest tähte ning numbrid. Kindlasti ära vali enda parooliks nime, sünnipäevaga seonduvat või väga algelist numbrikombinatsiooni, nagu 0000 või 1234. Samuti on oluline, et sa ei suhtleks väga julgelt võõraste inimestega, eriti oluline on enda teada jätta isiklik info, näiteks nagu pangakaardite paroolid jm.