JURIST VASTAB | Kas alkoholijoobes töötajat tohib päevapealt vallandada?

Maalehe lugeja küsib: Meie ettevõttes eksis üks töötaja ainult ühel korral, tulles tööle nii, et alkoholilõhnad olid juures. Ta vallandati päevapealt ja ette hoiatamata. Kas see on seaduslik? Meie teame, et enne peaks tegema hoiatuse ja alles järgmisel korral vallandama. Kuidas käib vallandamine seaduse järgi? Kas töötajat tohib päevapealt vallandada? Usume, et ülemused soovivad nüüd osast töötajatest lihtsamalt vabaneda, kuna pakuvad odavamat tööd pagulastele.