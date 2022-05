Roomet Sõrmus: ebarealistlikku pingutust nõudev rohepööre muudab toidu veelgi kallimaks

Edasine asjade käik on suuresti sama, mida oleme juba näinud praeguses energiakriisis – tootmiskulude hüppeline kasv. Mitte natuke, vaid osa sisendite hinnad on tõusnud kordades. Näiteks väetise hinnad on aastaga kerkinud 4–5 korda, kütuse hind on paari aasta võrdluses kasvanud umbes kaks korda, rallivad ka loomasöötade hinnad. Lõpuks jõuab see toiduainete hindadesse ja lõpptarbijani, kes peab suutma seda koormust kanda.