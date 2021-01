| JUHTKIRI |Viimasel nädalal on ohtralt spekuleeritud, kes loodavas koalitsioonis asub jõupositsioonil ja kes on väiksem vend. Kelle põhimõtted tooni annavad ja kes on järeleandlikum. Päevad on näidanud, et vahet pole, sest motiivid on osapooltel sarnased.

Hindrek Riikoja