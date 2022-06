Kevad on olnud päikeseline, kuid jahe. Mai lõpus oli Lääne-Virumaal tornaado

Üleminekuaastaajad on Eestis enamasti kippunud olema kapriissed, nii kevaded kui sügised. Märtsis on äärmuslikud sooja- (või külma-)näitajad kõikunud +18,9 ja –35,1 kraadi, aprillis 27,6 ja –25,1°, mais 33,1 ja –9,4 kraadi vahel. Viimane kevadkuu on juhtunud olema nii tolmkuiv (0,4 mm 1901 Pakril) kui ka väga vihmane (137 mm 2013 Sõrves).