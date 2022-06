Taluliit kutsub kandideerima parima talu tiitlile

„Meie põllumajandusmaastik on väga mitmekesine ning Eestimaa Talupidajate Keskliit soovib parimate talude valimisega näidata meie põllumajandustootmise eripärasid, mis rikastavad maaelu,” ütles Taluliidu tegevjuht Kerli Atsi. Tema sõnul on just parima talu konkurss hea võimalus seda teadvustada.