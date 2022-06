Oled lootusetult hiljaks jäänud: neid aiatöid ära praegu küll enam ette võta

Redis on üks esimesi köögivilju, mida avamaale külvata ja üheks esimestest köögiviljadest, mis ka varakult saaki annab. Kuna redis on külma taluv (tõusmed taluvad kuni -4ºC) kultuur, võib teda külvata niipea, kui maa on tahenenud ja mullas veel piisavalt niiskust ehk juba aprilli lõpus-mai alguses.