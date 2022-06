Margit Õkva: minu roll on olla „liimipulk” ja olen seda rõõmuga

Margit ei oska tere ütlemata jätmise kohta tagantjärele midagi kosta. Oktoobris 2019 oli terest tähtsamaidki asju. Ta sebis ihuüksinda, et viia läbi küla üldkoosolek, asutada seal külaselts ja asjalik külavanem valida.

Koosoleku taustaks sättis Margit üles ümbruskonna ajaloo- ja käsitöönäituse. Rõhutas sedagi, et pühendas kogu toimuva küla esmamainimise 475. aastapäevale. Nagu see ütlemine on, et kes minevikku ei mäleta, see…

Külaseltsi asutamiskoosolekule tuli 30 inimest. Innar Lutsar valitigi külavanemaks. Külaseltsi juhatusse kuuluvad Margiti kõrval noored mehed. Nende üle on tal suur rõõm. Elu on näidanud talle, et kui asja veavad noored mehed, siis asjad ka liiguvad. „Sellist tulemust ei osanud ma ette näha, mind seal ülal vist ikka keegi armastab.”

Margitil on meeles ühe väärikas eas kogukondlase ütlus pärast koosolekut. See kõlas: „Veendusin selles, et ka üks sõdur võib lahinguväljal olla tõsiseltvõetav.” Margiti eesmärk oli aga mitte olla see ainus sõdur. Edasised ühistegevused külas ongi ette valmistatud ja läbi viidud meeskonnana. „Minu roll on nüüd olla „liimipulk” ja olen seda rõõmuga,” märgib Margit.

17. oktoobrit 2019 peab Margit Õkva külale murranguliseks. Kolhoosikorra lõppemise ja Eesti taasiseseisvumise järel arengusulgu jäänud küla hakkas ärkama.

Tabas õige hetke

„Kui Margitit poleks olnud, siis mina ilmselt Peri külas nii aktiivselt ei toimetaks, ta aktiviseeris meid õigel momendil,” tunnistab Põlvas loodusõpetuse õpetajana töötav Karl Tammiste, üks külaseltsi juhatusse kuuluvaid noori mehi.

2019 oli Karl just soetanud külla kinnisvara. Ei olnud kohalik, isegi mitte lähedalt. Ajalehest koosoleku kutset leides mõtles: miks mitte minna vaatama. Tundus õige, et kui hakata sinnakanti kodu looma, tuleks panustada ka kodukandi parendamisse ja Margit lõi selleks võimaluse. Karl ütleb, et panustab külasse oma aja ja oskustega. On mõelnud välja tegevusi ning kirjutanud projekte. Laste mänguväljak loodetakse suvel valmis saada, kahel talvel on tehtud uisuväljak.