Viis läbiproovitud nippi sipelgatest vabanemiseks

Kui aeda tekib liiga palju sipelgaid, hakkab see aedniku elu segama. Vahepeal on aga nii, et aiapidaja ise loob teadmatusest sipelgate jaoks suurepärased elutingimused ja siis ei saa nende rohkusega enam hakkama. Kogusime kokku viis nippi, mis peaks enamikul juhtudel abiks olema.