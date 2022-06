Samas hirm, et keegi kerge vaevaga rikkaks saab, muserdab ka neid, kel ammu enam ühtegi last kantseldada pole. Ärileht jõuab järelduseni, et arvestades Eesti maapiirkondade palgataset, ei tasu seal lastetoetuste tõusu korral enam töölkäimine üldse ära. Või kuidas muidu saab tekkida meediasse pealkiri, et „Kolm last valmis ja töötuks”?