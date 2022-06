Ene-Margit Tiit: rahvaloendus näitab, et eesti rahval väljasuremisohtu ei ole

2022. aastal võime õigustatult öelda: paljukorratud väide, et eesti rahvas on kahanev, kiduv, hääbuv ja väljasurev, ei ole õige ega asjakohane. Viimase seitsme aasta jooksul – alates 2015ndast – on Eesti rahvaarv kasvanud enam kui 18 000 inimese võrra, keskmiselt 2600 inimese võrra aastas.