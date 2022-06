Metsameeste ja keskkonnaaktivistide eepilise lahingu võitsid üraskid

„MTÜ Eesti Metsa Abiks saatis Keskkonnaametile avalduse, kus palusime kontrollida RMK tegevust seoses kuuse-kooreüraski ohjamisega ja rikkumise korral isikud ka vastutusele võtta. EMA-l on kahtlustus, et RMK on eksinud Metsamajandamise eeskirja § 21 vastu ja ka Metsaseaduse § 42 vastu,“ kirjutab Mati Sepp oma Facebooki postituses.