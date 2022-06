ARVAMUS | Suurejooneline priiskamine ja laiutamine kõrvuti masendava vaesusega on vene kultuurile igiomane

Ukrainas on käimas kahe ideoloogia, kahe maailmasüsteemi vaheline sõda. Venemaad tiivustab ajaloost tuntud printsiip „kas kõik või mitte midagi“.

Viimasel ajal on ikka ja jälle mõtiskletud selle üle, kuidas küll on president Putinil õnnestunud Venemaa üle säärane võim saavutada – suurt rahvast tänapäeva arenenud maailmas sedaviisi regulaarselt ja pikaajaliselt lollitada, sellal kui praktiliselt kogu ülejäänud maailm ta jäägitult hukka mõistab. Kuidas on selline mastaapne, ligi 150miljonilise rahva ajupesu tänapäeva infoühiskonnas üldse võimalik?