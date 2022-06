TUNNE SEADUST | Kes pärib üksiku vanapoisi vara, kui lähisugulasi pole?

Sooviksin teada, kes on minu venna seadusjärgsed pärijad. Vennal ei ole lapsi, abielus ta ei ole ja meie vanemad on mõlemad surnud. Tema lähem sugulane olengi mina – tema õde – ja samuti minu lapsed. Lisaks on vennal ka poolõde, kes on surnud ja samuti on ka poolvend oma lastega.