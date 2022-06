JURIST VASTAB | Kui mitu kuud peab töötama, et oleks võimalik suvel puhkust võtta?

Maalehe lugeja küsib: Mind võeti tööle alates tänavu 1. jaanuarist, nii et praeguseks olen töötanud viis kuud. Tahtsin vormistada puhkust, aga mulle öeldi, et kuna olen nii vähe töötanud, siis sel suvel ma puhkust ei saa. Kas nii on õige? Kui olen juba pool aastat ära töötanud, kas siis saaksin sel suvel vähemalt poole puhkusest ehk 14 päeva?