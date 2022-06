Herling Mesi teab ja tutvustab samovaride saladusi ning Peipsiveere kavalusi

Aga nii see on! Tõeks on saanud see muinasjutt. Praegu teatakse Varnja–Kasepää–Kolkja kolmikkülas Herling Mesit kui üht kogukonna äratajat-ühendajat.

Herling jõudis Peipsi äärde üheksa aasta eest, kui pani piirivalvur Markoga leivad ühte kappi. Avasid Mesi tare kodumaja nimelise majutuse.

Seal on kõik teisiti kui euroremonditud hotellis. Traditsioonilises Peipsiääre vanausuliste talus on omal kohal samovar, puudega köetav pliit koos lamamisaluse ehk ležanka-sankaga, ikoon ja suur sibulate kuivatamise-sorteerimise saal. Köögis ja saunades puudub kraanivesi. Ja just see paelubki tulijaid.

Samovaridega maja

Vähe veel! Herling ja Marko hakkasid ööbimiseks ümber kohandama ka Peipsi ääre vanu paate, mis muidu oleks rannas mädanenud või tuleroaks läinud. Nii on järve veeres ankrus ja kaldal mitmeid eksootilisi ööbimispaikasid, kõik paatidest tehtud. Ühes isegi saun sees.

Koos Peipsiveere kultuuri avastamisega jõudis Herling samovaride juurde. Armus neisse nii, et on praeguseks juba terve majatäie kokku kandnud. See kannab nime Samovarimaja.

„Kui kohalikud mulle Samovarimaja avamisel samovari kinkisid, sain aru, et olen omaks võetud,“ rõõmustab Herling oma mitmesaja samovari keskel särades.

Samovarimaja pole lihtsalt maja, kus palju samovare ja lugusid, vaid see on ka kogukonna kooskäimise koht. Matuselaudagi on sinna kaetud. Ja paljudele Sibulateel Varnja kanti jõudnutele avab kohaliku kultuuri ukse just Samovarimaja. Herling on selgeks saanud ka kohaliku imejoogi, põdrakanepist ivanitee ehk ivan-tšai valmistamise.

Järveta järv

Peipsi veerele kodu loonud Mesi peret tegi kurvaks, et järveäärne rahvas järve ei näegi ja paljudes paikades on raskusi ka sinna pääsemisega. Kõrkjad vohavad vägevalt! Osa talude juurest viivad järveni kanalid, aga needki on täis kasvanud.