Tauno Vahter: loom, kes lööb meis välja vaid reisides

Muidugi reisisid inimesed ka mullu, kuid broneeringuid on tänavu tehtud oluliselt rohkem ning paljud inimesed tunnevad end koroonahirmust vabamana kui enne. Omamoodi paradoks on see, et samas hinnad tõusevad, mis justkui peaks reisimist pärssima. Natuke võib siin rolli mängida ka levinud ütlus, et „ma ei ole nii rikas, et Eestis puhata“, aga ilmselt rohkem on teatud ühiskondlikku kohustust või grupisurvet suvest ja reisimisest võimalikult palju välja lüpsta.