Maaleht 35 | Kadi Lambot: meedia ja meditsiin on sarnased!

Jalutasime ringiga läbi vanalinna rahvusraamatukoguni ja sealt tagasi toimetusse. Teekond oli rusuv ja nõutuks tegev. Paljud vaateaknad olid lõhutud. Kõige hämmastavam oli see, et osal majadel olid sisse visatud ka teisel ja kolmandal korrusel olevad aknad. Miks? Milleks seda kõike teha?

Hiljem arvutis pildisaaki vaadates muigasime koos Maalehe ajakirjaniku Sulev Olliga, et näe kui hea turvaklaasi reklaam on see telliskivi kinni püüdnud aken. Samas me väga kaua ei vaaginud ka, kas seda kaadrit olukorra kirjeldamiseks kasutada või ei.