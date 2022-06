Leelo Tungal: olin naiivne, arvates, et nüüd on kõik hästi, kui Nõukogude Liit läbi sai

Me räägime suvest. („Suvi on mul alati olnud kirjutamise aeg,“ ütleb Leelo.) Ja laulurästast, kes on praegu hoos. („Laulurästas plagieerib oskuslikult ööbikut, ainult mingi plaks annab ta ära!“)

Räägime Eesti rahvast („Kui kurjad me võime ikka vahel üksteise vastu olla!“) ja ukrainlastest („Ma olin liigutatud, et neid nii palju oleme aidanud!“). Räägime ka sünnipäevast, mida Leelo hea meelega üldse ei peaks, kuigi sõbratar õmbles juba peokostüümigi valmis…

Ja siis mõtles vanaema välja nipi, et on üks vaeslaps, kellele ta tahab riided õmmelda ja see on täpselt Leelo kasvu. Ja Leelol hakkas vaeslapsest nii kahju ning ta kannatas kuulekalt ära selle proovi.