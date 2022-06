Margus Mikomägi: hea riik – ühe käega võtab, teisega annab

Paide teatri sulgemise uudise kontekstist käis läbi, et linnavolikogu kärpis teatri toetust ning tõstis samas oma liikmete tasu, nagu „Aktuaalses kaameras“ öeldi, peaaegu poole võrra. Pange tähele, et me jõuame veel sinna, kus Õpetajate Lehe sulgemise peale öeldakse, et selle varal tõstame õpetajate palka. Hea riik – ühe käega võtab, teisega annab.