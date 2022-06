Tihemetsa Tiina on eilne päev. Tihemetsa täht on hoopis Dea!

Maaleht läks vaatama, kes on see vägev naine, kellele terve Saarde vald hosiannat laulab ja kelle eestvedamisel kodukant paremaks paigaks saab.

Tihemetsas Metsa teel elava Dea kodu juurde viib kitsuke rada. Tupiktänava otsas, keset lokkavat rohelust elavad Dea ja tema neli last. Puidust silt, peale maalitud õrnad lilled, annab märku – oleme õiges kohas. Aianurgas on kaetud laud. Melissi-piparmünditee, rabarberi-pisarakook. Värskelt niidetud muru. Linnud siristavad ja päike paistab. Üldse ei imesta, et siin olles tulevad inimesele pähe head ideed. Ja häid mõtteid on Deal küllaga. Kusjuures ta ainult ei mõlguta neid, vaid viib ka ellu.

Seda asja ei ole veel kellegi silmad näinud, et Tihemetsa Dea niisama lorutaks.

Ning kuigi suvi on täies koosseisus kohal ja Dea võiks sirutada jalad välja, siis seda asja ei ole veel kellegi silmad näinud, et Tihemetsa Dea niisama lorutaks. Ta ütleb enda kohta, et on loomult lootusetu toimetaja ja utsitaja: „Ma kohe ei saa istutud käed rüpes nagu kasvuhoones, rahulikult tiksuda. Kui näen, et midagi on vaja ära teha, siis ma võtan asja enda kanda ja kaasan inimesi.“

Hinnatud vedur

Selge see, et kõik ei saa olla eestvedajad, tõdeb ta. „Mina olen ja seda iseloomuomadust tuleb ära kasutada.“ Vähe on kohti, kus ta juba päris noorest peast kaasa ei löönud, olgu tegu õpilas- või hiljem kohaliku omavalitsusega.

Dea on märganud, et kui võtta projekt ette – no näiteks korraldada parki kiiged või teha lasteaialastel aeda minek lustlikuks –, tuleb rahvas ilusasti kaasa, kui anda kõigile konkreetsed ülesanded näppu. „Jah, ma olen vedur,“ tunnistab ta. Mõeldud, tehtud.

Nüüd saabki Dea initsiatiivil ja koostöös lastega valminud kiikedel hoogu teha. Mis see siis ära ei ole, naerab Dea. Koos aeti välja välja puit, ühiselt maaliti linnukesed-pihlakobarad istmetele. Kui lapsed ise on ettevõtmises osalenud, ei kiputa neid ka rüüstama ja lõhkuma.