Teadlased loevad tasapisi Linnutee tähti

Eestis möödus viimatine rahvaloendus enamikule inimestest üsna märkamatult, sest andmed võeti registritest. Astronoomide soovunelm oleks saada rahvaloenduse andmetega sarnane ülevaade ka tähtede maailma kohta. Selle maailma ulatus ja detailide sügavus sõltub konkreetse probleemi püstitusest, aga vähemalt meie koduse Linnutee galaktika puhul saab öelda, et see unistus on täitumas.