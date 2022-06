Miks nutikad aednikud kastavad taimi kohe pärast vihma?

Kastmisvajadus oleneb pinnasest. Ja sellest, kui palju on vihma sadanud. Kerge vihmasabin või ka kiire, ent tugev hoovihm ei pruugi peenraid või istutuskonteinereid piisavalt niisutada. Harvad pole juhused, kus pärast pealtnäha korralikku hoovihma on muld paari sentimeetri sügavuselt endiselt täiesti kuiv. Peenardes võib aga järeldada, et nii ei jõua niiskus taimede juurteni ja vihmast on vähe kasu. Istutuskonteineritest, kus on üsna kuiv muld, kipub vesi esimese hooga otse läbi jooksma ja ei imendu kasvusubstraati piisavalt.