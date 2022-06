Barbi Pilvre: naiste väiksemad palgad ei ole kellegi kuri tahe

Eestis on aastaid püsinud Euroopa Liidu suurim sooline palgalõhe (2021. aastal oli tunnipalga erinevus naiste kahjuks 14,9% ), ent see on hakanud vähenema, ennekõike seoses alampalga tõusu ning haridus- ja sotsiaalvaldkonna palkade tõusuga viimastel aastatel.