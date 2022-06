NÄDALA ILMAPROGNOOS | Kuumalaines saabub murdepunkt

Samal ajal jätkub niiskete pilvede transport Kesk-Euroopast Skandinaaviasse ja osaliselt ka Läänemerele. Võimalik, et paari päeva jooksul riivab mõni vihmahoog Eesti saari, kuid tõenäosus selleks on alla 50%. Pigem tuleb meil rinda pista troopiliste öödega, kui on sooja 20° ringis, ning kõrvetavate päevadega, mil termomeetrinäidud trügivad üle 30°.