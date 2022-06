Murutraktor ehk kuidas üks julge samm muudab elu lihtsamaks

Miks ei piisa muruniidukist?

Alati on võimalus piirduda tavalise muruniidukiga. See on klassikaline variant, mida oskavad põhimõtteliselt kõik kasutada ning muidugi, muruniiduk on märkimisväärselt odavam kui murutraktor. Ühel hetkel hakkab aga lugema mugavus ja aeg. Ja just siis hakkab mõte liikuma sinna, et ehk tasuks ära üks korralik murutraktor.

Murutraktori tõeline efektiivsus ja kasu kerkivad esile suurematel aladel, kus tavalise muruniidukiga niitmine nõuaks mitmeid tunde ning on tõeliselt väsitav ettevõtmine. Ehk miks kulutada pikki tunde muruplatsil sammumisele, kui sama tulemus on võimalik saavutada oluliselt mugavamalt ja olulisemalt kiiremalt, lubades kasutada vabaks jäänud aega millekski meeldivamaks.

Kas raider või murutraktor?

Alustades oma otsingutega, jääb kindlasti silma see, et kohtad Hansapost veebipoes kahte erinevat terminit: raider ja murutraktor. Tegu ei ole sünonüümidega, kuigi mõned kipuvad neid selliselt kasutama. Suurim erinevus kahe vahel on see, et raideri niidukiosa on masina eesotsas, murutraktori niidukiosa aga masina keskel. Selle erisuse tõttu on raideril parem manööverdamisvõime ning juhil parem ülevaade. Seega, mida liigendatum aed, seda paremini sobiks just raider. Avarad ning tühjad alad saab aga kiiremini niidetud murutraktori abiga.

Manööverdamisest rääkides on oluline murutraktori suutlikkus niita ka tagurdades. Mitte kõik mudelid ei paku seda võimalust. Suurte maa-alade omanikud peaksid aga arvestama, et nii nagu tavaline muruniiduk, ei sobi ka vastupidav murutraktor heina tegemiseks. Ehk päris hooldamata ei saa ala jätta ning loota, et ühe korraga saab kõik üle käidud ja kauniks muudetud.

Kasulikud täiendused

Niidetud muruga tegelemiseks on erinevaid võimalusi. Koguja on üks esimesi, mis mõttesse tuleb ja see on ka äärmiselt funktsionaalne lahendus. Niidetud muru lõpetab kõik mugavas kogujas ehk niidetud ala jääb puhtaks ja ei pea mõtlema riisumisele. Vaja on vaid kogujat vastavalt vajadusele tühjendada.