Miks peaks eestlane hoolima tursa käekäigust?

Tursk on tippkiskja, kes mängib suurt rolli Läänemere ökosüsteemis. Läänemere tursk on kohanenud elama selle mere rasketes oludes: vähene soolsus ja väike, kuid muutlik hapnikusisaldus. Mõlemad populatsioonid on viimastel aastakümnetel järsult kahanenud ja kannatavad kehva tervise all: suuremõõtmelisi isendeid pole, tursad on väikesed ning järelkasv kehv.