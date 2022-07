Margus Klais on Elva valda Rämsi külla rajanud kaasaegse teraviljakeskuse, kasvatab põldudel teravilja, rapsi ja maasikaid ning energiat ettevõtmistesse saab oma päikesepargist.

„Meie peamiseks tegevuseks on teravilja, kaunvilja ja rapsi kasvatus ja põhisissetuleku saame seemneviljast,“ räägib Margus Klais Rämsi külas oma ettevõtte tootmiskeskuses. Ta lisab, et maasikakasvatus on nende firmas küll kõrvaltegevus, samas töömahult kõige suurem.