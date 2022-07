JURIST VASTAB | Kuidas tööõnnetuse korral toimida ja kellelt nõuda kahju?

Tööõnnetuste ennetamise esimeseks sammuks on töökeskkonna riskianalüüsi koostamine, mis on kõikidele tööandjatele kohustuslik. Õnnetused võivad aga siiski töökohal juhtuda, nii on oluline teada õiguslikke nüansse – kellele peab õnnetusest teada andma, millise aja jooksul, kes alustab uurimist ja millised on tööandja kohustused.