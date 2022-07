Maaleht 35 | 2009: „Ehitage ahjusid ja sööge kapsast,“ soovitas rahandusminister

Peeter Ernits küsib, mis tuleval aastal hakkab juhtuma. „Töötus suureneb eeldatavalt paarikümne tuhande inimese võrra. Keegi nälga ei sure. Mõistlik inimene surnuks ei külmu. Palgakasv aeglustub, aga ka igasugune hinnatõus. Toiduainete hinnad pigem langevad. Kütuse hindadega on juba näha, mis on juhtunud – eelarveprognoosis on barreli hinnaks pakutud 131 dollarit, praegu on see kusagil 50. Mis omakorda tähendab: ehitage ahjusid, kunagi võib barreli hind ka 200 dollarini jõuda. Meil tuleb väga kriitiliselt ümber hinnata oma energiakasutamine.“