Ka Eestis on mõned naivistid aastaid rääkinud sellest, et Eesti tulevik on mahepõllumajandus, millele peaks kogu Eesti põllumajandus üle minema. See andvat konkurentsieelise ning suurendavat meie sissetulekuid. Eriti kui suudame mahevilja, -piima või -liha ise ümber töödelda.