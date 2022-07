Toomas Paul: kellele ja mille eest peaks inimene tänulik olema?

Kes olümpiasangaritest on kõige vähem rahul? Psühholoogid on seda uurinud ja neil on vastus teada – hõbemedali saanud.

Et kuldmedali võitnud on väga rahul, on endastmõistetav. Ülejäänud on rõõmsad selle üle, et ka nemad on pääsenud võistlema olümpiamängudel. Kas saavutatud koht oli neljas või neljateistkümnes, sellel pole suurt vahet. Ka pronksmedali võitnud on reeglina oma tulemusega rahul – nad pääsesid pjedestaalile ja pildile. Kuid hõbemedali saanud kiristavad hambaid – kullast jäi puudu vaid 0,2 sekundit! No kas ei tee tigedaks, või siis õnnetuks, vastavalt loomusele.