Venemaad ma muidugi ei näe – see kallas on kaugel –, ent ma tean, et ta on seal. Nii lähedal ja samas nii kaugel, otsekui ookeani taga. Mu selja taga kohisevad Kauksi männid, mille all on valminud metsmaasikad, ja ma mõtlen sellele, kui õnnelikuks sa oled mind teinud.