Ehitusmaterjalide hind on tõusnud püstloodis

Ehitusfirma Rand ja Tuulberg kaasomanik Raivo Rand, kes kuulub ehitusettevõtjate liidu juhatusse, ei tea nimetadagi ehitusmaterjali, millega probleemi ei oleks. „Väiksema maja ehitus on ehk isegi veidi lihtsam, sest materjali on lihtsam hankida ja aru saada, mis on (õiglane) hind. Praegu hangitakse isegi suurtele objektidele materjali mitte selleks ajaks, kui vaja on, vaid kui seda saada on,“ räägib Rand ning lisab, et kui millestki on puudu, tulevad mängu ka spekulandid ja osa hindu on spekulatiivsed, liiga kõrged. „Ehk on kõige suurem probleem hirm tuleviku ees?“ küsib Rand ja selgitab, et ehitusfirmad on endale platsid materjali täis ostnud, ehkki võib-olla oleks mõne kuu pärast hind odavamgi. „Pole teada, kas on materjali saada või mitte.“

„Kui pöörduda ehitaja poole ja öelda, et tee mulle „võtmed kätte“ valmis, siis ka tema on teadmatuses,“ täpsustab kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark. „Seni on mingi prognoositavus olemas olnud, aga praegu on seda väga vähe. Taevas on väga pilvine, et näha pilvede taha. Sellest tulenevalt ehitajad ütlevadki, et nad on valmis oma tööd müüma, aga juurde tuleb ehitusmaterjalide hind. Hinna lukku löömine on ostja jaoks riskide maandamine, aga ehitajad ei taha seda riski tihtipeale võtta. Mõeldakse lahtise eelarvega ehitamise peale, kuid see ei ole ühepereelamu ehitaja jaoks mõistlik riski võtmine sageli,“ nendib Toompark.

Ta ei julge kindlalt lubada, et kodu ostmiseks on veel hea aeg, sest määramatust on palju. Mitte ainult ehituses, vaid majanduses laiemalt. Mõjutab see, mida teeb Vladimir Putin, ning energia ilmselt kiiresti tagasi odavaks ei muutu.

Loe ka: