MAALEHE KONKURSS | Kellest saab kogukonna hing 2022? Anna oma hääl juba täna!

„Tänaseks on Maalehes ilmunud kümme lugu, mille kirjutamiseks külastasid meie ajakirjanikud kogukondi igas Eestimaa nurgas,“ rääkis Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja. „Need on leidnud kümneid tuhandeid lugejaid ja selle üle on ütlemata hea meel."

„Ega me ju tegelikult ei teadnud, milliseks see konkurss kujuneb, kuhu lood meid viivad või millised need lood täpselt olema saavad. Aga sellele, et hakkajaid ja väga toredaid inimesi, kes soovivad kogukonna hüvangusse panustada, on palju ja et omad neid kõrgelt hindavad – sellele saime kinnitust kuhjaga,“ lisas Riikoja.