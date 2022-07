Kas jutud madude enneolematust rohkusest vastavad tõele? Maaleht uuris välja!

Mitmes Eesti piirkonnas on kuulda olnud, et madude arv on viimastel aastatel suurenenud. Maoteadlase Martin Jürgensoni sõnul on tegelikkus mõnevõrra teistsugune. Rääkisime madude elust ja sellest, kust neid leida võib. Jagatud on ka paar head maopüüdmisnippi aastast 1935.