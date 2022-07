KUULA | Tervishoiukõrgkoolis on endiselt populaarseim õe eriala, hooldustöötajaks saab õppida ka väljaspool Tallinna

Meditsiiniõeks õppida soovijaid on jätkuvalt palju, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeosakonna juhataja Jaana Sepp ütleb samas, et kuna õdesid ka õpetatakse kõige enam, ei väljenda konkurss täielikult eriala populaarsust. Siiski oli soovijaid seekord 1000, õppima võetakse üle 200. Kuna Ida-Virumaal on vajadus õdede järele suur, on tänavu seal vastuvõetavate arvu suurendatud. Kuna kõigi õpetatavate erialade suhtes on nii abivajajate kui ühiskonna ootused väga suured, tuleb sama tähtsaks pidada ämmaemanda, tegevusterapeudi või farmatseudi õpet.