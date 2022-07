Kukeseened muutuvad järjest odavamaks, vaarika hind kõigub rohkem kui saja protsendi ulatuses

Suvekuud on toonud Balti jaama turule rahvamassi ning suvetooted, kuid sealsete turutoodete hinnavahe on suur. Turu odavaimad maasikad olid pärit Eestist ja neid müüdi nädalavahetusel hinnaga 3,90 eurot/kg, kuid võis leida ka Eesti maasikaid hinnaga 6,50 eurot/kg. Samuti varieerusid mureli hinnad 2,70 kuni 6,88 eurot kilost. Balti jaama turul leiduv arbuus oli valdavalt pärit Iraanist, kuid see vili oli stabiilsemate hindadega, keskmiselt 2,50.