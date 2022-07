Miks pean luba küsima, kui tahan taluõue sauna ehitada?

Maalehe lugeja küsib: Mul on maal asulatest eemal suvekodu koos paari hektari maaga. Nüüd hakkasin maja lähedusse sauna ehitama. Lähimad naabrid, kes elavad umbes 1 km kaugusel, tulid mulle ütlema, et niisama ei saa ma oma õue peale midagi ehitada, pean vallast luba küsima. Kas see on nii? Mida peaksin tegema, kas saan ehitust jätkata või tuleks enne dokumendid korda ajada?