„Aasta põllumehe“ ringkäik viib Kadarbiku köögiviljatootmisse, vaatama siniseid teksleid ja Viru vilja

Suurima porgandikasvataja mahlad-smuutid

Kadarbiku on meie aianduses nii tuntud kaubamärk, et enam suurt tutvustamist ei vaja. Nii isa Ants Pak, kui pojad Veiko ja Ville Pak on tegutsenud juba aastakümneid perefirmana, olles tõusnud üheks suurimaks ja tegusamaks köögiviljakasvatajaks Harjumaal Saue vallas.