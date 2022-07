Ando Kiviberg: see suvi on katkupiiranguteta. Kas Viljandi folk on võtnud sihikule peo nagu muiste?

Head sõbrad, see ei ole ilmselgelt veel ju läbi, see pandeemia. Kahjuks mitte. Selle vastiku tõve üha uuenevad versioonid näitavad, et ta on maru kaval, kohanemisvõimeline ning väga elujõuline. Õnneks paistavad hetkel maailmas levivad mutatsioonid olevat varasematega võrreldes pisut leebemad ja vähem surmavad. Ja õnneks on nüüdseks leiutatud enam-vähem tõhusad ravimid. Ja kuigi ka meile Eestisse ennustatakse sügise hakul järjekordset uut lainet jõudvat, ei tule see loodetavasti enam nii ohtlikuna, kui viimatised. Ka inimesed on kohanemis- ja õppimisvõimelised ja nii mõnedki meist päris nutikad.