Jürgen Rooste: "Uudishimu on see, mis hoiab inimese mõtleva, avatud ja noorena".

Ajalehetoimetus on minu kogemuses vähemasti kunagi olnud koht, kuhu voolavad kokku need, keda maailmast mingid lõigud väga huvitavad, kellel on kogu aeg põnev, kelle juhtiv tung on uudishimu. See, mis hoiab inimese mõtleva, avatud ja noorena.