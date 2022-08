Kuidas on kaks kodu lapsele parem kui purunenud üks?

Eestis on pead tõstmas jagatud vanemluse perevorm, kus lapsed pärast vanemate lahkuminekut liiguvad kahe kodu vahel. Teadusuurimustes on esitatud jagatud vanemluse (50/50) positiivseid aspekte laste psüühikale võrreldes üksikvanemlusega.

Eestis on sellise elukorralduse kohta levinud palju erinevaid arvamusi, kuid teadlased on ühel meelel, et lapse jaoks on lahus vanemluse puhul tegu parema lahendusega kui üksikvanemlus. Sellele järeldusele on jõudnud nii suuremahulisi uuringuid teinud teadlased Rootsist ja teistest riikidest kui ka rahvusvahelised erialaekspertide ja teadlaste pleenumid.