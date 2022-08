Mulla happelisust saab edukalt reguleerida, kasutades põlevkivituhka lubiväetisena. Teadlastel on välja töötatud ka tuha granuleerimise metoodika.

Põlevkivituhk on Eesti Energia elektrijaamade jääktoode, mida ETV AK andmetel on Narva elektrijaamade territooriumile kogunenud ca 600 miljonit tonni. Granuleerituna saaks seda edukalt kasutada maaharimisel, et kalleid mineraalväetisi vähem osta.