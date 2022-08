Eestis on hakanud levima koroonaviiruse omikron-5 (BA.5) tüvi, mis terviseameti hinnangul on võrreldes varem levinud tüvedega palju võimsam. Sellest annavad märku kasvavad nakatumise ja hospitaliseerimise numbrid. Küsisime Maalehe lugejailt, kas nemad on sel suvel juba koroonat põdenud.