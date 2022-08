Praegust seisu põllumajandusehituses saab iseloomustada sõnaga „hull“. Kahe-kolme aasta taguse ajaga võrreldes on hinnad kuni kahekordistunud. Ehitushinnaindeks on aastaga kasvanud 19,3%, sellist kasvu pole nähtud 2006. aastast alates – enamasti on muutus olnud mõneprotsendine.